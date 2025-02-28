借出戶口供洗半億黑錢 6人加刑 判囚逾26個月

【本報訊】4女兩男被指於3年間，借出自己的銀行戶口予騙徒「洗黑錢」約5,500萬元，當中包括涉及網上購物騙案的犯罪得益。該6人早前被控洗黑錢及串謀洗黑錢等7罪，其中5人認罪，餘下一人則經審訊下被裁定罪成，昨於區院接受判刑。控方以本案罪行發生普遍及令社區受嚴重損害為由申請加刑，法官林偉權最終接納申請，加重各被告四分之一刑期，6人最終被判監26個月兩星期至36個月兩星期。

6名被告分別為衛雲憶（63歲）、陳雲鳳（女、66歲）、劉秀琴（女、73歲）、黃錦文（57歲）、丘松蘭（女、51歲）及羅㛄娸（女、34歲），6人合共被控4項洗黑錢及3項串謀洗黑錢罪，除丘否認一項洗黑錢罪，經審訊後被裁定罪成判囚36個月兩星期外，其餘5人均認罪被判監26個月兩星期至35個月不等。6人被指於2016年至2019年間共借出7個銀行戶口供騙徒清洗黑錢，涉款約5,500萬元。

案情指，執法部門於2018年成功搗破一個網上購物騙案的本地集團，一共拘捕8名團夥成員。涉案團夥牽涉共43宗不同類型的網上購物騙案，事主在不同的網上購物或社交平台接觸騙徒購買演唱會門票、主題公園門票及月餅券等，並按照騙徒指示轉帳至指定銀行戶口。惟事主付款後，並無收到貨物。43宗案件的事主總共損失超過17萬元。

有被告認收數千元報酬 執法部門調查後發現部分事主曾轉帳到6名被告的銀行戶口內。經審視相關銀行文件後，執法部門發現該6名被告，除案中的犯罪得益外，亦於案發期間，利用該7個傀儡戶口清洗大量不明來歷的黑錢，高達5,500萬元。在警誡下，有被告承認收取數千元報酬，將自己的銀行戶口賣予不法之徒。控方申請加刑，最終獲法官批准。法官指眾被告雖非主謀，但讓別人使用其戶口去洗黑錢，罪責亦屬不輕，因若沒有人借出戶口，該等犯罪集團也難以順暢運作。案件編號：DCCC 46/2023