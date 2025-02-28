體育園開幕禮明上映 市民領票須實名核證

指示不夠周到 有人到場迷途 啟德體育園於明日舉行開幕禮，早前買到門票電子換領券的市民需要在昨日至明日期間，親身到啟德體藝館換領實體門票，昨日換票過程大致暢順。不過有成功換票的人士指，體育園的指示不太清晰，不幸「蕩失路」。另一方面，繼續有零星歌迷在網上徵求門票，但未見有人再高價放售門票。

公開發售的8,500張門票於上周五（21日）在約半小時售罄，成功購票人士需要到體育園體藝館換領入場門票。園方昨日在體藝館大堂設置17個櫃台協助市民換取門票，市民出示電子換領券二維碼後，職員隨即要求出示身份證核對身份。

以二維碼換票 有人受阻 王氏夫婦特意提早來換領門票。王先生提到自己剛好在3月1日生日，適逢體育園開幕，女兒特意協助在網上「搶飛」，向兩人送上生日禮物。不過，他們稱體育園面積很大，而且指示不算清晰，因而迷路。邱小姐領票後則說很興奮，很期待開幕禮當晚看表演。另有來自北京的旅客特意來港看表演，期望能親身見證歷史時刻。但亦有市民指手機一度未能出示二維碼，換票時出現阻滯，並感到麻煩。

昨、今兩日的領票時間為中午12時至晚上10時；明天則由早上9時開始至下午3時，即開幕禮前3.5小時起便不能再換領，而主辦機構為鼓勵市民提早換票，昨、今兩日首1,000名換票人士，可獲得啟德零售館優惠券兩張。

另一方面，本報記者昨晚約7時檢視網上二手交易平台，但未再見到有人放售開幕禮門票，僅一個徵求的貼文，卻留意到有人以100多元賣望遠鏡，聲稱是「啟德體育園必備」，相信是看準場館面積大，坐在較後「山頂位」的觀眾或需要望遠鏡來看清表演台上的偶像。

未能購票者需等待轉播 開幕禮將於明晚6時半在啟德體育園主場館舉行，需時約1.5小時，將有「劍后」江旻憓、內地運動員樊振東、林丹等現身，亦有藝人甄子丹、歌手林子祥、容祖兒及MC張天賦等表演。不過，開幕禮不設直播。未能搶飛、親身到場參與的市民只能等待在晚上9時半經免費電視台觀賞延遲、經剪輯的轉播版本。