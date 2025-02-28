小兒尿床可損心智 及早求醫

【本報訊】「尿床」又稱「遺尿」、「尿遺症」，是指3歲以上兒童，睡中小便自遺，醒後方覺，為兒科常見病。據統計，大概還有十分之一的5歲孩童會尿床。有中醫表示，若不及時積極治療，患者易產生自卑心理，併發專注力差、焦躁、膽怯、幻覺、多動等心理異常，影響心智成長、體格發展及學習能力。

小兒遺尿可分為原發性和繼發性兩類。繼發性遺尿多由於全身性或泌尿系統疾病，例如糖尿病、尿崩症及膀胱炎、泌尿系畸形、脊髓病變等引起，在治療原發病後徵狀隨之消失。

每周有數次遺尿屬警號 臨床上常見以原發性較多，主要徵狀包括一般兒童約在3歲時，便可控制膀胱及括約肌而不再尿床。若3至5歲每周至少有5次遺尿，徵狀持續3個月；或5歲以上每周至少有兩次遺尿，徵狀持續3個月，即需治療。若因過度疲累或睡前飲水多，偶然一次尿床，則不視作病態。

遺尿患者多數是自幼得病，也有在兒童期才發病，徵狀反覆出現，部分人病情可持續到青少年期，甚至成年，影響心理健康。基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務表示，中醫治療尿遺症方法很多，醫師會按患者個別情況，單獨或綜合採用不同方法，以達最佳治療效果，包括中藥治療、針灸治療、推拿捏脊及臍療，以及保健食療等。