流感肆虐全城 11日速奪51命

【本報訊】本港正處流感季節，但流感活躍程度已開始回落。衞生防護中心昨日公布新一期《新冠及流感速遞》，上周中心錄得59宗成人流感重症，其中有39名患者死亡，較前一周的61宗成人重症、其中42人死亡，數字有所回落。至於本周首4日（23日至26日）就有15宗成人重症，當中包括12宗死亡個案。另外，過去兩周及本周首4日也未有錄得兒童流感重症或死亡個案。

學校院舍爆發個案趨升 不過，中心的監察亦發現，學校及院舍爆發個案有所上升。上周（16日至22日），中心錄得23宗學院及院舍流感爆發報告，有117人受影響，較前一周的17宗爆發、影響107人為多。而本周首4日，相關的爆發個案亦已錄得15宗，有60人受影響。

至於中心實驗室上周收集的9,977個呼吸道樣本中，有712個樣本帶有甲或乙型流感病毒，佔全部樣本7.14%，比例較前一周的8.71%為低，惟仍高於基線水平4.94%。帶病毒的樣本中，有86%為甲型H1流感病毒、7%為甲型H3流感病毒。

由今年第二周開始，本港步入流感季節。截至昨日，流感季節期間共錄得408宗嚴重流感個案（包括所有年齡人士），其中有257名患者死亡。據臨床資料，成人死亡個案中，約79%患者本身患有慢性疾病。