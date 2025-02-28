勿忽視生蛇風險 神經痛可逾10年

【本報訊】俗稱「生蛇」的帶狀疱疹甚為常見。有統計指出，香港39歲以上人士有97%曾感染水痘，而全球人口中，每3個人就有一人可能於其一生中，因水痘而引發生蛇。生蛇除了會帶來痛楚、紅疹，一旦「上眼」更可能致盲；更有八至九成生蛇患者會出現後遺神經痛，嚴重者甚至持續逾十年。不過，一項最新全球調查就指出，逾三分之一受訪者忽視生蛇風險。適逢本周是「帶狀疱疹關注周」，有醫生工會提醒市民關注生蛇，呼籲50歲或以上人士，以及18歲或以上高危人士提高警覺，及早接種預防疫苗。

西醫工會會長陸偉亮指出，帶狀疱疹一般由水痘病毒引起。患者感染水痘並康復後，病毒會潛伏於背根神經節，待再度活化後便會沿神經節移至皮膚，引致生蛇。隨着年齡增長、壓力及慢性病等因素，免疫系統可能減弱，生蛇風險也會較高。

陸續指，生蛇早期，患者會出現發燒、頭痛等症狀，皮膚亦會感到痛楚及痕癢，之後患者的胸椎、腰椎外的皮膚及面部可能會出現紅疹或水泡，甚至長出膿疤或滲血水。一般而言，患者的皮疹會於約兩至3周後逐漸凋謝及結痂。

不過，陸又提醒，就算患者生蛇處結痂、皮疹消退，有近八至九成患者會出現後遺神經痛，持續困擾患者數周，而嚴重者甚至可以持續十多年，導致日常生活、工作受影響。若痛症出現在耳朵內等「鬼祟位」便更難以發現，甚至會引致焦慮症狀。

醫生：本地蛇針接種率低 去年底進行的一項網上問卷調查，訪問近8,400名來自不同國家的50至60歲人士，當中超過三分之一受訪者表示「一點也不關心」生蛇風險。陸擔心，本港市民對生蛇的認知不高，且本港蛇針接種率偏低，希望趁2月24日至3月2日的全球「帶狀疱疹關注周」，喚起大眾關注。

他又提到，舊款蛇針於接種一年後，保護力會跌至67%，且按年下跌，而近年推出的新型蛇針，可於接種後11年維持九成以上免疫能力，呼籲生蛇風險較高的成年人，以及50歲或以上人士，可向家庭醫生或主診醫生查詢，考慮接種蛇針，預防生蛇。