37歲男遊金山郊園遭猴噬 染疱疹4個月病逝

港首人B病毒中招 確診腦炎深切治療 去年2月，一名37歲健康良好的男子於金山郊野公園遭猴子咬傷，其後感染「B病毒」（又稱猴疱疹病毒），證實為全港首宗人類感染B病毒個案。衞生防護中心當時指男子入院時神志不清，須入住深切治療部，情況危殆。不過，衞生署於昨日發表的最新一期《傳染病直擊》透露，患者於染病後4個月不治。衞生防護中心在男子感染病毒後，已作出強烈呼籲市民應避免觸摸或餵飼野生猴子。

《傳染病直擊》提到，該名患者於染病後留醫，但4個月後仍不治。中心指出，感染B病毒的男子於去年2月底，在金山郊野公園接觸野生猴子時受傷，同年3月21日出現發燒及神志不清入院，同年6月17日，患者出現休克，並於翌日離世。

翻查資料，去年4月，衞生防護中心公布該個案時已指，患者於3月21日因發燒及神志不清，經急症室入院，並於仁濟醫院深切治療部留醫，當時情況危殆。該名患者的腦脊髓液樣本，被驗出帶有B病毒，臨床診斷為B病毒腦炎。

籲勿觸摸餵飼野生動物 中心在發現首宗個案後，去年4月5日起已將B病毒感染列入監察名單內以加強監測，並於各平台公相關健康資訊。中心發言人表示，類似個案曾於其他地方，例如美國、加拿大、內地及日本發生，主要由猴子咬傷或抓傷而引起，而人傳人情況非常罕見，中心強烈呼籲市民應避免觸摸或餵飼野生猴子。

中心又指，B病毒可自然存在於獼猴的唾液、尿液及糞便等。受感染的人最初會出現流感樣病徵，並可能演變為中樞神經系統感染。