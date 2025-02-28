資助建造業培訓青年 公司月獲$5000津貼

【本報訊】新一份《財政預算案》宣布建造業議會將出資約1.5億元，資助業界為合共約2,500個工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生提供在職培訓，協助更多青年人獲取專業資格。議會表示，申請人只需填寫申請津貼的青年專才名額，暫時毋須提供青年專才的資料。成功申請的公司，可就每名獲批青年專才，每月獲得5,000元津貼，津貼期由今年7月起計，為期一年；而有關公司須於整個津貼期內僱用青年專才，人數不得少於獲批名額。

為期一年 須35歲或以下 建造業議會指，計劃申請期由3月17日至4月16日，議會正就計劃的詳情諮詢相關商會及專業學會，計劃於下月中之前公布詳情。申請人必須符合指定條件，包括隸屬建造業5個專業範疇的顧問公司或總承建商，以及要是35歲或以下、尚未獲取專業資格，以及未獲政府其他相類津貼等。料申請人於5月至6月收到原則性申請結果，即申請是否原則性獲批及獲批津貼名額。並須在指定期限向議會提交僱用青年專才的有效證明以申領津貼。詳情在3月中之前一併公布。

另外，在發展局支持下，議會決定撥款最少2.2億元支援業界人力培訓及提升工地安全，當中1.5億元便是上述計劃。此外，議會亦會與政府合共出資9,500萬元，繼續為在未來兩學年開始修讀建造業相關兼讀制學位課程的學員提供在職培訓津貼，預計將有約1,000名學員受惠。

在技術工人方面，機構會繼續善用政府2022年10億元撥款及議會資源，加強培訓新血，並提升業內工友的技術水平。培訓學額由2021至22學年的6,000個，增加至2022至23學年至2027至28學年每學年最少約1.2萬個，包括提供不同時數的短期課程供轉職人士於公餘時間完成培訓後投身建造業，以及「一專多能」兼讀制短期課程等。