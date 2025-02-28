反逆權侵佔修例刊憲 3‧19立會首讀

【本報訊】政府今日會將《2025年業權及土地的註冊（雜項修訂）條例草案》刊憲，並於下月19日提交立法會進行首讀。政府指，這項修例是將新土地轉為使用業權註冊制度，以簡化物業轉讓程序。條例將確保土地的業權不可被推翻、也不接納逆權侵佔申索等，同時將物業轉讓彌償上限定為5,000萬元。條例若獲立法會通過，當局盼在2027年上半年生效。

盼2027上半年生效 政府指，本港是少數仍在執行契約註冊制度的經濟體系，實施該制度已超過180年，但契約註冊制度不能提供物業業權的保證。若需物業轉讓時，要徹底查核過往的業權文件以確定業權，程序繁複和冗長。而業權註冊制度能為明確業權，有利營商。政府早於2022年12月及今年1月兩度諮詢立法會意見，獲普遍支持。

當局又指，早在2004年，政府已制訂《業權條例》，但當年審議法例時因涉重大修改，還待全面檢討，經諮詢持份者後，政府建議「先易後難」，在新批土地引入業權註冊制度（即「新土地先行」方案）。待《2025年業權及土地的註冊（雜項修訂）條例草案》生效後，生效當日或其後批出、並根據政府租契持有的土地均實行新安排。

修例條文包括，土地業權不可推翻原則、逆權管有不適用及不接納申索、彌償基金上限和徵費則建議對每宗物業轉讓的代價款額設定0.014%的徵費率、彌償上限定為5,000萬元，當局希望在新土地實施業權註冊制度後，讓各方累積實際經驗，有助敲定日後把業權註冊制度擴展至現有土地的安排。至於現有土地轉制，當局已啟動內部研究，評估在現有290萬份土地登記冊當中有問題的登記冊的範圍和類型。