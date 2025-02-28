就業淡風 樓房保養金融重災 近4萬人冇工開

家庭入息中位數按季降700元 百業吹淡風，政府昨日公布去年第4季的統計報告，揭露年關前多個行業都陷入困境，樓房裝飾、修葺及保養失業率高達6.1%，失業人口有1.64萬人；失業人數上升的行業包括金融、保險等白領族，去年第4季，相關行業的失業人口增至2.2萬人，較第三季的2.09萬人增逾千人。同時，第4季本港整體家庭住戶每月入息中位數亦輕微下跌至2.9萬元，較上季下跌了700元。

政府統計處昨日發表去年10月至12月《綜合住戶統計調查按季統計報告》，撇除外傭後，去年第4季本港的勞動人口及就業人口，分別為348.43萬人及337.07萬人，前者按季再下跌約4萬人。

該報告亦按行業公布失業情況，第4季中，樓房裝飾、修葺及保養失業率最高，達6.1%；其次是住宿及膳食服務、以及建造業，失業率分別是4.5%及4.4%。就業不足人數有4.3萬人，較上季跌逾2,000人；就業不足率1.1%，但仍較去年第3季跌0.1百分點。

男性月入中位數2.44萬 數據亦顯示，去年第4季部份行業也有改善，如曾是工作失業人數（男女合計）最多的零售、住宿及膳食服務，行內總失業人數有2.3萬人，不過，該季表現已比去年第3季減少了2,000人，料與第4季有節假日旅遊活動及部分盛事，訪客旅客增加，本地亦因元旦、新年將至，消費氣氛較佳，令該行業增聘人手上升有關。

收入方面，撇除外傭的本港打工仔每月就業收入中位數持平，第4季維持2.2萬元，與上季相若，但男性月入中位數為2.44萬元，按季跌100元，整體家庭住戶每月入息中位數則為2.9萬元，較上季跌700元。