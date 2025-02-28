明日大嶼未提到 政府指全力推北都

【本報訊】針對預算案隻字未提「明日大嶼」的交椅洲人工島，有議員質疑有關項目是否「胎死腹中」，問及有關前期勘測、聘請顧問等費用能否煞停，又舉例是否可以不做環境評估。政府則強調現時要全力推進北都，因此「明日大嶼」規劃要再審視，但指已展開並承諾的研究會繼續進行。

議員李梓敬指財政預算案沒提及「明日大嶼」4個字，又停止銷售商用土地。他指原先「明日大嶼」定位是第3核心商業區，現時是否「胎死腹中」，又關注政府做了不少前期勘測、聘請顧問等，相關費用能否煞停，舉例「環評嗰啲部分係咪可以唔做」。

財金官員回應稱，需要再審視「明日大嶼」規劃，指有現時要全力推進北都，「明日大嶼一定係排喺北部都會區之後㗎啦」。該官員又指北部都會區對接大灣區，是創科發展自然落腳地，又舉例新田、河套方便企業發展內地市場。

至於交椅洲填海正進行研究，該官員指會審視日後技術層面應如何做，在推進北都後跟進，又指已展開並承諾的研究會繼續進行，稍後才透露金額。

5年1200億元工程 倡符比例 另一議員謝偉銓關於未來5年平均工程支出1,200億元，希望政府考慮一些分類的時候，例如在基建及顧問方面盡可能做到合乎比例，不會向某一類工程傾斜太多。政府回應指在工務工程開支方面，是否有一定的資源能兼顧到建築界和顧問界，而不是只是投入去工程開支當中，具體做法會將會和發展局商議。