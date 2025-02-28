百元印花稅放寬 被指冀促細價樓交投

【本報訊】財政預算案宣布調整100元物業印花稅的適用範圍，由原本價值上限為300萬元提高至400萬元，措施被指欲促進平價物業交投之意。財金官員昨日表示，該項措施的目標是減輕買細價樓人士的負擔。有意見認為政府應以公帑補貼市民支付首期，他指目前環境下未必適合。

財金官員表示，本港樓市經過一段時間調整，市場已經穩住，相信部分租樓人士會買樓。香港沒有高地價政策，即使地價的底價定得高，都不會影響發展商的投標價。他又稱，買細價樓大概可獲九成按揭，能夠協助置業人士。

指港債務水平可控 另外，預算案提出未來5年加碼發債，財經事務及庫務局局長許正宇認為，市場對長年期的債券有需求，未來5年本港的發債量估計低於本地生產總值的17%，相對於全球不同經濟體屬於非常低水平，強調本港的債務為「非常可控的水平」，同時只支持基礎建設及工務工程，絕不用於日常開支。至於會否擔心香港的信貸評級下降，他指政府一直以來與相關評級機構緊密聯繫，確保評級機構得悉本港具體的情況，以了解政府的發債計劃及財政管理邏輯哲學。