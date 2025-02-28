冀年中獲撥款 AI研發院最快明年運作

【本報訊】為推動本港人工智能（AI）的發展，新一份《財政預算案》提出預留10億元成立香港人工智能研發院。創新科技及工業局局長孫東昨在簡報會上表示，期望年中獲立法會批出撥款，讓研發院最快明年開始運作。

孫東預測AI發展會繼續突飛猛進，香港有需要進一步整合資源，研發院除了推動基礎研發，亦會推廣AI在創科界、金融界、醫療界，以至政府服務的應用，期望做好引領作用，為香港業界帶來商機。

他強調香港有很多地方都要用AI，需使用數字科技去改進，實際上最應該依靠的是業界，這一點內地就做得非常好。

他指政府是負責提供政策指引，創造良好氛圍，在一些重點的方向上提供必要的資金支持。到底香港社會能否快速地向AI轉型，主要依賴業界的共同努力。香港在整個生態系統的建設方面，政府會跟全社會一起盡快向前推進，在未來社會經濟發展的轉型中，企業的作用會愈來愈重要。

對於有議員建議爭取內地人工智能DeepSeek進駐香港，他指歡迎包括DeepSeek在內的所有海內外人工智能企業來港發展，而早前推出的香港首個AI大型模型HKGAI V1已有融入DeepSeek相關技術。

提速河套香港園拆牆鬆綁 他又重申河套深港科技創新合作區是大灣區高質量發展引擎，被問及新一份預算案中有否提出突破性想法，加快河套深港創科園香港園區的發展時，他指政府會想盡辦法爭取做到拆牆鬆綁，加快建設。