大增機場離境稅 業界呻太貴

【本報訊】對於政府賣地收入大減，身兼行政會議成員的商界議員林健鋒指要解決財赤，必須要開源，認為政府不能停止造地，又指業界反映200元的機場離境稅比較貴，因有些飛往鄰近城市的機票可能只收2、300元，而陸路離境稅則跟融入大灣區發展的方向不符。

林健鋒昨在立法會財務委員會上指政府賣地情況不理想，問及政府會否容許分期付款、把地段拆細或恢復勾地制度等。另一議員周文港亦引述業界人士意見，與其在離境稅或過路費方面謀取收入，不如敦促財經事務及庫務局和發展局，爭取多些土地收入以至印花稅份額，因為這是主要收入來源，很難取代，特別是不賣商業地的情況下，會否推出學生宿舍用地，以便繼續賣地。

另一議員田北辰指一半港人擁有物業，每天都看着自己的單位在跌價，質疑政府停止賣地措施，為何只針對商業樓而不包括住宅？何不全部都停止賣地一年？好讓他們都覺得政府關心他們的資產值。

政府回應指過往地價收入作為政府一個最主要的收入來源，的確可以支持其他發展，但亦導致土地供應不足、樓價飛升、市民生活壓力巨大。政府不希望過分依賴地價收入，認為要發展經濟，特別是利得稅、薪俸稅等各方面的收入更為重要，最重要是有充足的土地和足夠的公私營樓宇供應，要讓大家負擔得到、住得到、住得好是政府的目標。

拆細地段賣地 政府稱考慮 對於賣地方面可否將地段拆細，以便不同的發展商入場，政府表示會考慮，但個別地方要論規模效益就未必適合，而分期付款亦可列入考慮範圍，若說未來一年甚至兩年不賣私人住宅用地是不合適的，反而土地供應的工作要繼續進行，造好的地亦不必急於同一時間全部推出來，政府一定要有土地儲備在手，每季賣地要讓市場有個預期，知道政府是穩定地把握住宅用地推出市場。

在離境稅方面，政府指目前坐飛機離開香港都要付120元，認為可適當地調升以增加收入，至於陸路離境稅，政府聽到很多不同的意見，運輸及物流局和財庫局正合力研究，目前還未定案。