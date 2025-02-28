削學生津貼痛入肉 家長斥違鼓勵生育

中產嘆支援落空 政界同指無溝通 政府在《財政預算案》中削走中小學和幼稚園學生的2,500元學生津貼，引發全城不滿，更踢爆政府諮詢不足、連政界亦反彈。多名市民昨日在電台節目上批評政府一方面鼓勵生育，另一方面卻取消學生津貼；又有育有兩名子女的中產人士嘆道，政府節流令他「每年跌咗5,000元」。政界對此亦有怨言，有議員批評政府過去還有商有量，今次卻一點也沒溝通，財金官員呼籲市民理解，又指曾就教育削支問題諮詢立法會的意見，教育界議員矢口否認，教育局局長蔡若蓮則「死撐」，指教育局不時與各持份者溝通，但不會就措施通知個別議員。

市民陳小姐昨早致電電台節目，批評政府一邊鼓勵生育，一邊卻取消2,500元學生津貼，今次綜援及生果金都可以出「半糧」，中產人士卻沒有受惠。自稱是中產的市民黃先生表示，對預算案感到失望，作為兩孩之父，削減學生津貼等同「跌了5,000元」。市民許先生亦認為，取消學生津貼或影響基層學校學生，又質疑香港的「難民」每月均領3,000元，能否減至2,500元。

轟5年恒常政策突取消 議員陸頌雄表示，取消2,500元學生津貼是「一石激起千重浪」，因為學生津貼是為減輕家長的育兒成本，「無可能嗰頭派兩萬蚊新生嬰兒津貼，呢頭就取消每年的開學津貼」。他又指「學生津貼是令家長有最大獲得感、幸福感嘅德政」，明明是施行5年的恒常政策，但卻在無諮詢下一刀切取消，預算案中更隻字不提，與政府過去取消恒常性政策做法不同，又期望之後能「有彎轉」。

財金官員回應稱，2,500元學生津貼毋須資產審查，政府節約開支需在這方面減縮，認為有需要人士可在其他計劃得到照顧；他又就教育政策表示，事前「教育局有同立法會裏面教育界嘅一啲代表溝通過。」不過，議員朱國強卻隨即出聲明否認，並指政策局對涉及重大公共利益的開支修訂，當局應廣泛諮詢及聽取所屬界別議員的意見。

教局僅稱仍有學費減免 蔡若蓮稍後出席政策解說記者會時就指，教育局作為政策部門不時與各持份者溝通，早前已有與學界和議員指要共度時艱，但不會就財政預算案的具體措施通知個別議員。蔡又稱，削津在任何時候都不是好時機，但津貼是在2019年時社會逆境下才提供，現時政府面對未來幾年的財政挑戰，要更有效地精準扶貧，重申有經濟困難的學生仍有學費減免和其他津貼。