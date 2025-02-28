假難民禍港 滯留每年燒逾10億公帑

【本報訊】「假難民」濫用免遣返聲請滯留本港，當中不少在港搵快錢、打黑工，部分更涉及打劫、販毒、傷人及毆鬥等違法罪行，嚴重影響社會治安，但政府每年燒逾10億元公帑處理「假難民」問題，12年來開支過百億元，有議員曾說：「簡直就係將我哋納稅人嘅血汗錢倒落海」，浪費社會資源。

為解決有關問題，有議員曾指政府應進一步收緊遣返假難民的行政程序及留港時限；長遠則要研究向中央提請，讓香港豁免遵從與酷刑聲請相關的公約條款，包括退出聯合國《禁止酷刑公約》，消除免遣返聲請「假難民」對香港財政資源造成的負擔和社會保安風險。

根據當局財政預算，於2024/25年度用於審核聲請和處理有關/上訴/呈請的預算開支達3.64億元、公費法律支援涉及1.44億元，加上其他費用總計每年度相關開支高達11.5億元。在過去12個年度內，本港為滯港免遣返聲請人耗費的開支更逾百億元。

入境處推預先通報系統堵漏 政府早前曾指去年月均截獲57名假難民，並遣送2,219名免遣返聲請不獲確立者離港，較2023年上升24%。入境處在去年實施了預先通報乘客資料系統，以阻截包括潛在的免遣返聲請人等不受歡迎人士來港，並且加快審核免遣返聲請等措施，打擊假難民湧港情況。