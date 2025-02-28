「兩蚊兩折」月限乘車 被指無考慮偏遠長者

【本報訊】日前發表的新一份《財政預算案》提出2元乘車優惠計劃設限，預計27/28年度可慳6.8億元。多名市民昨在電台聯播中表達不滿，有市民更指「剝取市民嘅嘢」。當局則透露，樂悠咭自去年8月實名制後，截至去年11月，60至64歲人士平均每日搭1.4程車，65歲或以上搭一程，而殘疾人士則為1.3程。

整體受惠人士中也只有360人每月搭超過240程，其中乘車次數最多的60至64歲者日均搭20程，65歲或以上者日均14.2程，而搭最多的殘疾人士就日均25程，相信現行方案絕大多數情況下不影響長者和殘疾人士出行。

多名市民在電台聯播中質疑為何要限制長者乘車優惠240程；亦有市民斥將2元優惠與財赤掛鈎，究竟能節省多少錢。議員陳學鋒亦在立法會財務委員會上指接獲居住在偏遠地區的長者反映，現時為了處理「長車短搭」問題，「長車長搭」的長者也受到影響。他舉例離島居民搭船也要20至30元，認為政府要從「銀髮經濟」角度思考而非只是節流，建議可以「長者半價先至打兩折」。

勞工及福利局局長孫玉菡昨午在簡報會中指「兩蚊兩折」方案，長遠來說，平衡保持有關計劃的初衷，以及在財政上都是可行。他又指樂悠咭去年8月才實施實名制，當局透露已掌握首3個月數據，合資格人士中，只有88%人會使用2元乘車優惠，當中60至64歲最多人使用，有95%，而65歲以上則有84%，殘疾人士則幾乎全部都會使用。

當局稱調整八達通系統須年半 問及為何需要18個月才實施，他指因需調整市面上1.7萬部八達通系統，該八達通系統散落地鐵、巴士等交通工具，所以在調校八達通系統的過程中，要確保它們準確無誤，「唔可以有任何閃失，係需要時間」，現時它們都運行中，要等八達通系統收工後，才可以派人「開始搞」。