龍七公：反腐欽差涉貪 凸顯監督癥結

最近多省的巡視組組長因違紀違法接受調查。譬如，河南省委巡視組組長張光明、貴州省委巡視組組長申勇、湖南省委巡視組組長毛健剛等。實際上，這兩年來，巡視組組長腐敗已成為普遍問題。被查辦的巡視組組長遍布大多數省份，如內蒙古王亮山、江蘇陳逸中、重慶紀濤、遼寧張秋波等。還有些重災區，不止一位巡視組組長被抓，如廣東蘇全貴、閆寶璋；山東馬玉星、岳德川；海南林北平、曹晶、韓太光等。

在中央層面，副部級的中央巡視組組長張化為、董宏、劉彥平，中央巡視組副組長劉立憲、邊祥慧，以及國資委巡視組組長駱玉林，均鋃鐺入獄。

巡視組組長被俗稱為「反腐欽差」，由高層授權，對下屬黨委進行短期專項巡視，期間得以列席會議、翻查檔案，並設專用電話、郵箱接受舉報。由於承擔反腐重任，巡視組組長已是經過層層嚴格篩查。如今大量巡視組組長淪為腐敗對象，反映腐敗的嚴重性，影響巡視組的權威和老百姓的信任。

裙帶勾連 愈貪愈多 古往今來，中國老百姓對「八府巡按」、「欽差大臣」充滿敬意，各類公案小說裏的青天大老爺，扮演的都是這樣角色，手持尚方寶劍，代天巡狩，將貪官、昏官斬於台下，好不解氣。然而，這其實反射了悲涼的現實，就是吏治的大面積敗壞，既有治理體系和監督體制的坍塌，老百姓無法通過正規渠道進行權利救濟、維護合法權益，只能寄望青天們主持正義。

中國目前擁有世界最龐大的反腐體系。從中央到省、市、縣、鄉遍設紀委和監察委員會，部、委、局、辦則派駐紀檢監察組。除了紀委，中央組織部設幹部監督局。審計署又牽頭設中央經濟責任審計辦公室，負責經濟監督。在此之外，又組建數量龐大的巡視組、巡察組。然而隨着紀委不斷擴權擴軍，「誰來監督紀委」又成為新課題，於是又在中紀委內設「紀檢監察幹部監督室」，專門負責監督紀檢系統的內鬼、清理門戶。

惟不難看出，一環套一環的反腐改革、隊伍擴建，卻沒有逃離「左手倒右手」的內循環。官官相護、裙帶勾連的規則，就注定無法清楚。就如腐敗落台的巡視組組長，本身都是官場染缸裏的成員，奢望其能出污泥而不染，豈非自欺欺人？

反腐進行多年，但公眾觸目所及，貪官胃口和膽子卻愈來愈大。雲南省委書記白恩培貪腐2.5億元（人民幣‧下同），陝西省委書記趙正永7億元，貴州省委書記孫志剛逾8億元。華融集團原董事長賴小民、原總經理白天輝，分別是18億元和11億元。反腐初期那種震懾作用，已不斷衰減。老百姓也逐漸對反腐無感。反腐的政治鼓動效應，同樣愈趨弱化。冰封三尺非一日之寒，落台貪官的貪腐之路都長達數十年。這麼長時間裏，紀委、組織部、巡視組難道毫無察覺？這就是內部監督無法克服的癥結。