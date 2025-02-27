自成一家：對台工作須更有作為

美國民主共和兩黨無論誰執政，在以台制華戰略方面基本上都會保持一致。特朗普重返白宮至今，處理台灣問題暫時尚算謹慎，惟一旦和北京撕破臉，日後肯定會打台灣牌作為交易籌碼，促使台海局勢緊張升溫。在兩岸關係上，原本可發揮更大作用的香港，近年對台工作傾向躺平，頗令人感到可惜。

譬如，孫中山青年時期曾在港接受教育，其革命思想的醞釀與香港的開放環境密切相關。他策劃10次武裝反清起義，當中有6次是以香港為基地秘密發動的。今年3月12日是孫中山逝世100周年紀念日，台灣藍營已宣布將舉辦一系列紀念活動，包括座談會、音樂會等。香港舉辦類似的紀念活動，實為應有之義，可惜目前看不到有相關活動。

依我來看，香港舉行紀念活動具有重大意義。對內方面，香港回歸後年輕人欠缺國家觀念，以致過去10多年社會動盪。孫中山以其振興中華的理念感召社會大眾，香港若舉辦紀念活動，將有助推動對年輕一代進行愛國教育。

對外方面，孫中山是兩岸四地共同尊崇的歷史人物，香港作為兩岸交流的特殊平台，可以通過紀念活動傳遞「反分裂、促統一」訊息，鞏固香港與內地、台灣的歷史紐帶，促進大家對中華民族共同體的認同。而且孫中山的革命事業獲海外華人廣泛支持，活動亦能強化香港與全球華僑的聯繫。

回歸之初，香港在兩岸交流中發揮一定的中介作用，但在2019年發生反修例風波，讓台灣民眾對一國兩制產生巨大恐懼。當時正爭取連任的蔡英文更看準機會，借香港亂局抹黑大陸並成功當選。香港需要為近年台海關係惡化負責，舉行紀念孫中山逝世100周年活動是基本的贖罪。