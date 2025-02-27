橫眉冷看：勿讓肥水再流別人田

去年，中國國家主席習近平曾經質問，國內的獨角獸企業到哪裏去了？習主席言猶在耳，踏入2025年，多頭巨獸便紛紛現出形迹，尤其以人工智能（AI）語言模型DeepSeek和生產機器人的宇樹科技特別矚目。

所謂「獨角獸」，是指估值龐大，卻尚未在證券市場集資的企業。這類企業猶如會生金蛋的鵝，讓全球的金融界垂涎欲滴。香港是國際金融中心，過去內地的獨角獸上市募集資金，首選地點往往都在香港。可惜近年的香港交易所不大爭氣，經常讓肥水流向別人的田地。譬如早前內地一家知名的時裝網購品牌上市集資，地點就沒有選擇香港。

吸收過去的經驗，香港政府和港交所好應該痛定思痛，不要再跟這一類獨角獸企業失諸交臂。宇樹科技和DeepSeek的母公司譽滿全球，他們要擴大發展規模，早晚會上市集資。港交所應即刻組織團隊，逐個鎖定目標，對內地的獨角獸企業作長時間追蹤、游說，他們不落戶則已，一旦選擇落戶，務求讓香港證券市場能夠成為「中標」者。

目前DeepSeek的母公司，最高估值達到1,500億美元，即使折半，那也是750億美元，假如該公司選擇在港上市，上市後的股票天天交易，單計印花稅，已經可以讓香港庫房進益不少。除了DeepSeek和宇樹科技兩家企業外，更有一頭巨獸中的巨獸，據說好整以暇，正要在證券市場出山。

這頭超級巨獸就是華為集團，該公司剛將總部遷往上海，傳聞就是籌備在上海交易所上市。華為是內地高新科技的其中一座護國神山，因此首選在上海掛牌，也是情理中事，但大型企業可在多個地方同時上市。華為掛牌上市的第二市場，港交所就理應力爭到底。