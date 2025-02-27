3年10貓高處墮下 檢控門檻疑過高

【本報訊】大埔白石角早前有家貓墮樓死亡，涉事單位早於去年8月及12月屢次被發現有家貓危站露台玻璃圍欄。環境及生態局局長謝展寰昨日書面回覆議員質詢時披露，漁護署2022至2024年間接獲15宗涉及貓隻身處危險位置，或懷疑從高處墮下受傷及死亡的舉報，當中10宗涉及貓隻從高處墮下受傷或死亡。但上述個案經調查後未有證據顯示有人違反《防止殘酷對待動物條例》。

難以舉證 《條例》阻嚇力不足 對於被質疑《條例》的檢控門檻甚高，未具足夠阻嚇力，例如難以舉證上述個案的家貓墮樓死亡前曾遭受「任何不必要的痛苦」。謝表示，政府一直研究修訂《條例》，其中一個探討中的方向是向動物負有責任的人施加積極的「謹慎責任」，要求他們妥善照顧動物的福利，包括飲食、環境、健康及行為方面。

局方又說，條例已賦權執法部門及漁護署在有理由懷疑有人正在或已經違反《條例》的罪行時檢取涉事的動物，並按需要由漁護署安排照顧，亦會研究修訂《條例》，賦權法院可要求被裁定違反《條例》的人士支付照顧其被扣留動物的費用。