駭入座駕電腦 黑漢偷15車被捕

匙膽毋須撬破 感應式引擎亦難阻 疑有黑幫背景、具備車輛專業知識的80後無業男子，利用檢查及維修汽車電腦的精準電子儀器，在過去7個月肆虐新界及九龍區，接駁汽車行車電腦啟動引擎偷走車輛，即使配備感應式引擎啟動系統的新款車輛亦不能幸免。本周一（24日），無業男與女友駕乘懷疑失車遇查人贓並獲，並揭發男子疑涉15宗案件，失物總值約90萬元，同時起回5輛失車。被捕男子已被暫控3罪，並於今日提堂。

執法部門表示，留意到過去一年新界北發生的嚴重罪行均涉及失車，特別是私家車，包括利用掛假牌的私家車作毒品快餐車、或與黑幫罪行相關的車輛。同時，最近3個月區內偷車案件趨升，為遏止偷車相關罪行及從源頭打擊與失車相關罪案，警員透過相關失車報告及分析犯案手法、再經情報搜集及調查後，鎖定一名活躍新界北區、與偷車案件有關的目標男子，以及其匿藏地點和存放失車位置。

至本周一，該目標男子駕駛一輛後座乘客位玻璃損毀、懷疑掛上假牌的白色私家車，由於警員相信是一輛失車，因此展開埋伏行動。同日下午約2時，該目標男子與女友擬登乘該輛私家車時，埋伏的警員現身截查，揭發該輛白色私家車已於本周日（23日）在牛頭角區被報失，遂以涉嫌「偷車」及「行使虛假文書」罪，拘捕該對俱姓李（37及30歲）的男女，男子報稱無業，疑似是黑社會成員，女子則報稱侍應。

案件今提堂 女友准保候查 警員在該輛白色私家車內，檢獲錘仔、螺絲批等懷疑偷車工具，同時在司機位檢獲電子儀器。初步調查顯示，有人犯案時以硬物扑爆車窗而開啟車門，再利用用作檢查及維修汽車電腦問題的電子儀器，在不需要撬破匙膽情況下接駁汽車行車電腦，從而啟動引擎偷走車輛，有關犯案手法適用於配備感應式引擎啟動系統的新款私家車。警員其後根據情報，在八鄉及牛頭角起回部分失車。

行動中，警員共偵破15宗於去年8月至今年2月分別發生於元朗、天水圍、八鄉、上水、落馬洲及牛頭角的偷車案，15輛失車總值約90萬元，已起回5輛失車，包括一輛電單車和4輛私家車，相信有關失車會用作轉售套現。被捕男子已被暫控一項「盜竊」罪、一項「駕駛時沒有第三者保險」罪及一項「行使虛假文書」罪，案件於今日上午在粉嶺裁判法院提堂。被捕女子已獲准保釋候查，須於3月下旬向執法部門報到。