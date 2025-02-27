擁物業須交回公屋 退休警員獲准覆核

【本報訊】在警隊任職33年現已退休的「老差骨」，於上周五（21日）入稟高院申請司法覆核，指他早前獲分配葵涌的公屋單位，惟房委會抽樣調查發現，他仍持有與前妻購入物業的一半業權，要求他遷出。他稱離婚時法庭已將物業判予前妻，但不獲接納，要求法庭撤銷房委會上訴委員會的決定。高院法官高浩文於昨日頒發書面判詞，批出司法覆核許可，並下令與訟各方須商討並提出聆訊議題的方向。

申請人是林江石，居於葵涌石籬二邨石禧樓一單位。擬答辯人是根據《房屋條例》（第283章）第7A條成立的上訴委員會（房屋）。申請書指，66歲的申請人於1980年加入警隊，2014年3月退休。申請人於2017年6月獲分配石籬二邨單位。直至去年5月，房屋署抽查之下，指稱申請人在1989年曾跟另一人以聯權擁有的方式，購買九龍竹園翠鳳街翠鳳樓一單位，申請人擁有一半業權。

指前妻未完成轉讓程序 申請人在警誡會面稱，上述單位是他跟當時的妻子所買，二人於1996年離婚，據法庭判決，單位完全轉讓予前妻。申請人曾多次要求前妻完成轉讓物業程序，惟前妻持續無視。去年7月，房署向申請人發出遷出通知書。申請人提上訴亦遭上訴委員會駁回，指他沒披露翠鳳樓單位業權。申請人指其物業權益已轉讓予前妻，即使未能完成轉讓，亦已顯示他不再保留實際權益。申請書亦引述房委會信件，指若能證明以受託人名義持有，會重新審核資格。申請人指上訴委員會對政策有誤解，無理剝奪了他申請公屋的權利，其決定是非法、不合理且違憲。案件編號：HCAL 479/2025