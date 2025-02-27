捲性侵案已釘牌 康橋之家清盤

【本報訊】已被社署「釘牌」的葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」，其前院長張健華被指在2014年於辦公室內涉嫌性侵女院友而被刑事起訴，惟因女院友無法作供下，張最終獲控方撤控。疑受害女院友其後由其母親代表入稟區院，民事控告張健華和涉事公司，結果獲119.4萬元賠償。女院友母親於去年底入稟高院，要求法庭頒令涉事公司康橋護理服務清盤，案件昨於高院聆案官葉樹培席前處理。葉官在答辯公司沒有提出反對下，頒令該公司清盤。

呈請人是被指遭張健華性侵的女院友，由女院友的母親代表入稟；答辯公司康橋護理服務有限公司。答辯公司昨沒有派出任何代表應訊。呈請方的律師代表指，答辯公司一直沒有呈交任何反對文件，聆案官最終頒令答辯公司須即時清盤。

前院長張健華破產呈請3‧4處理 據區院於去年3月，就女院友民事控告張健華和康橋護理服務有限公司一事頒判詞指，事發當日確曾有性侵事件發生，張曾掏出陽具觸碰原告的私處且有射精。次被告當時是張的僱主，法官裁定次被告對原告負有照顧責任，應就事件承擔責任。考慮到張才是該受譴責之人及事件主因，故下令張需承擔七成的賠償，康橋則需支付三成賠償。至於總賠償金額方面應為119.4萬元。女院友母親除入稟要求法庭頒令康橋清盤外，亦入稟要求法庭頒令張健華破產，該破產呈請案件將於下月4日開庭處理。案件編號：HCCW 718/2024

張健華