香港快運復飛沖繩宮古 限時優惠來回低至$296

【本報訊】繼不久前宣布恢復日本沖繩石垣航線後，香港快運航空（HK Express）昨日宣布重啟沖繩宮古（下地島）航線，這條季節限定航線將於今年6月27日至10月24日期間，每周提供4班來回航班，連接香港與下地島機場（SHI），方便旅客探索迷人海灘，又推出限時優惠，來回沖繩的「經濟飛」機票低至296元。

6‧27至10‧24每周4班 宮古群島中最大的宮古島是海灘愛好者的天堂，與那霸前濱海灘廣闊迷人，新城海灘清澈的淺灘中則滿是熱帶魚蹤影，砂山海灘隱秘小海灣與拱門形狀的岩石更獨具特色。宮古島的美食包括宮古牛肉、宮古沖繩麵，以及6月至8月盛產的宮古島杧果。

香港快運將由6月27日起，逢周二、四、五及日分別提供一班來往香港與石垣機場的航班，其中香港飛往宮古（下地島）的出發時間是下午2時10分，而宮古（下地島）飛往香港的出發時間是傍晚6時10分，航程歷時約4小時15分鐘。

香港快運提到目前該航線是香港唯一直飛宮古（下地島）的航線，連同現有的沖繩本島那霸和石垣航線，令該航空公司成為本港唯一直飛沖繩3大機場的航空公司，方便旅客探索宮古群島的迷人海灘；感受石垣的自然魅力，以及深入體驗那霸的文化與美食。