入境處堵截假難民 82航空公司連接預報系統

【本報訊】香港入境事務處近年積極應對免遣返聲請問題，並於去年已實施預先通報乘客資料系統。入境處數據顯示，截至上周五（21日），已有逾80間航空公司與系統連接。此外，在過去兩年非華裔非法入境者的數字也大幅下降，同時前外傭提出免遣返聲請的數字也有降低。

預報系統方面，目前已有82間航空營運商與系統連接，於餘下的近70間航空營運商，入境處亦將保持緊密溝通，確保相關系統連接工作於今年9月前有序完成。預報系統在短短數月內已發揮顯著效用，成功識別並拒絕不合資格人士登機，當中包括曾被拒絕免遣返聲請並遣返回原居地的人士。

非華裔入境者顯著下降 同時，在本港被截獲的非華裔非法入境者數目已顯著下降，並由2023年10月高峰的364名，大幅下跌84%至去年的月均57名；而今年1月截獲的非華裔非法入境者數目進一步回落至37名。此外，在前外傭提出免遣返聲請的數字方面，去年共有614名前外傭提出免遣返聲請，相較2023年下跌122名。