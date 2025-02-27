跨境交通 北環綫古洞站已動工 將勘研港深西部鐵路

【本報訊】新一份《財政預算案》交代多個運輸基建及新鐵路發展的最新情況，其中北環綫第一期的古洞站項目經已動工，目標在2027年竣工；港深兩地正攜手推展兩個跨境鐵路項目，當中港深西部鐵路料年內展開研究；又提到當局計劃利用機場島及鄰近土地和海域，擴大「機場城市」的發展。

鐵路發展方面，北環綫第一期的古洞站項目經已動工，目標在2027年竣工。第二期的前期工程亦已展開，配合於2034年完成北環綫主線的目標。同時，香港與深圳當局正攜手推展兩個跨境鐵路項目，預計於年內展開港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目的勘查及設計研究，以及北環綫支線的詳細規劃及設計。

運輸基建方面，政府會爭取於年內就南港島綫（西段）項目開展詳細規劃及設計。六號幹線餘下的中九龍幹線、T2主幹路及茶果嶺隧道的建造工程已進入最後階段，其中中九龍幹線工程預計於年底完成，而六號幹線將於明年全線通車。

擴機場城市 大灣區航空支持 此外，機管局剛公布擴大「機場城市」的發展大綱，計劃利用機場島及鄰近土地和海域，以航空產業為重心，發展集高端商業、藝術、旅遊及休閒活動於一身的新亮點。就預算案公布的多項措施，大灣區航空行政總裁吳秀蘭表示支持，認為有關措施有助旅遊業、航空業及香港經濟全速發展，又相信香港能繼續把握國家以至全球經濟發展帶來的新機遇。她強調公司會積極擴充機隊、加強現有航線的服務及擴展飛行網絡，對香港前景充滿信心。