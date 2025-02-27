郵輪泊啟德 淡季享65折優惠

【本報訊】四大支柱產業之一的旅遊業在疫後面對多重挑戰，新一份《財政預算案》預留資源推動旅遊業，包括預留46億元向郵輪公司提供更多優惠，吸引郵輪在淡季停靠啟德郵輪碼頭。消息人士表示，當局將於今個財政年度起的3年，在淡季提供35%碇泊費優惠予停泊在啟德碼頭的郵輪，吸引船隻來港。

不過據了解，優惠的實際金額要視乎船隻長度及載客人數而定。消息人士又稱，啟德郵輪碼頭今年有153航次停泊，較去年的150航次稍多，當中星旅遠洋郵輪「鼓浪嶼號」將以香港作為母港，全年航次將達63次。

撥逾12億予旅發局 另外，港府來年會向旅遊發展局撥款12.35億元，落實「無處不旅遊」的理念及《香港旅遊業發展藍圖2.0》。消息人士指撥款金額已比過往約15億元減少，但無硬性規定資金的用途，並建議旅發局找更多商業贊助及靈活動用資金。

旅發局主席彭耀佳回應指，衷心感謝當局繼續調撥資源，支持其全球宣傳工作和日常運作，旅發局定必一如以往，謹慎運用及精準制訂宣傳策略，達致最大的效益。