10月起收$200 大增機場離境稅 中轉客量憂倒退

飛機乘客離境稅新舊對比

研徵私家車邊境建設費 年獲10億計 政府將加徵兩項離境稅。《財政預算案》宣布，飛機乘客離境稅將由現時每位乘客120元增至200元，由今年10月起實施，預計每年可增加約16億元收入。同時，政府亦會研究向離境私家車徵收邊境建設費，若以每輛車收取200元計算，預計每年可增加約10億元收入，當局會盡快制訂落實方案。有議員對增加機場離境稅有保留，憂慮不利吸引中轉客源，窒礙機場城市發展。

上年度機場離境稅達22億 預算案宣布，由今年10月1日起，飛機乘客離境稅將由現時每位乘客120元增至200元，預計每年可增加約16億元收入。政府消息人士指，上次調整已是2003/04年度，相信調整後對市民及旅客的影響微乎其微，又指香港機場與國際聯通、營運效率高、覆蓋面廣，有信心調整後不會影響機場優勢。上年度飛機乘客離境稅收入為約22億元，料調整後每年收入增幅逾72%。至於10月前購買的機票，即使10月後出發，離境稅仍然是120元。

此外，當局亦會研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響。消息人士指，去年經落馬洲、深圳灣及香園圍口岸等邊境陸路口岸出入境的私家車有1,000萬架次，即淨離境私家車有500萬架次，若以每部私家車收取200元為例，預計每年可帶來約10億元的收入。

陸路離境設施需用者自付 消息人士續指，當局正研究相關收費細節，包括定價、收費模式，以及經不同出入境政策離境的私家車，但需要訂立新法例，會盡快制訂落實方案。消息稱，當局研究政策時會考慮私家車車主的負擔，以及使用其他交通工具出境的成本，明白政策醞釀及社會討論需要時間，強調會認真研究。被問到為何針對私家車收離境稅，會否擔心影響「港車北上」、「粵車南下」的成效。財金官員於昨午的記者會表示，開源時有考慮本港競爭力及企業投入方面的影響。官員又稱，陸路離境設施亦用了很大的資源來建設，因此亦須考慮用者自付「收番少少」。

旅遊界議員姚柏良指對將飛機乘客離境稅增至200元非常有保留，認為不利吸引中轉客源，影響未來機場城市發展，阻礙開拓過境客市場，並建議豁免向他們徵收相關稅項，希望政府三思。至於預算案提出研究向每部私家車徵收邊境建設費，議員陳沛良指，原本「港車北上」申請人要支出的成本都不少，若再加上200元邊境建設費，成本將由原本平均行一次500元增至700元左右，擔憂會影響市民的港車北上意欲和部分企業的經營成本。議員周文港同樣對政府增收離境稅等有保留。他指增收各項人才及資本投資者入境計劃申請費、飛機乘客離境稅，以及向離境的私家車新開徵邊境建設費等措施，由於事涉對境外、尤其內地往來和合作，需要三思，避免引起民粹化的印象和批評。

邊境建設費研究方向