公營醫療費檢討 料數月內公布

【本報訊】政府正檢討公營醫療系統收費，原定新方案會於《財政預算案》前出爐。不過，消息人士就指出，調整收費所涉複雜，各收費架構對不同患者影響不一，故檢討時間較長，預計全部具體收費方案將於「未來幾個月內」一併公布。他強調，政府檢討收費的目的是希望將更多資源投放於有需要的危重、經濟困難人士，讓資源用得其所，同時提升醫療系統的未來「財政可持續性」，與千億財赤無關。

私營醫費透明度將展諮詢 消息指，目前本港公私營醫療服務量接近9比1，認為分流比例上有調整空間。而收費水平與市民使用醫療服務的模式息息相關，故亦有需要調整收費結構和水平，讓資源惠及最有需要的病人，但調整需時，政府亦不樂見有病人因而拒絕求醫。他續指，目前外國公營醫療津貼約為86%，除了單靠稅收，亦有強制醫療保險計劃配合。不過，政府對病人的共付模式並無明確數字指標，例如部分危急、經濟困難患者，當局會考慮免除治療費用。

至於「強制醫保」，他就表示涉及政策局，亦非目前醫療系統檢討內容。不過現時私營醫療服務價格透明度有限，病人不了解收費下未必會選擇私營服務，故政府會於今年內就私營醫療的收費透明度進行諮詢。另外，未來衞生署服務將重整，集中職能提供醫械監管等法定工作、防治傳染，以及衞生訊息推廣，而署方旗下的醫療服務將會轉為醫管局或基層醫療署提供。