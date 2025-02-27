研公共收費回本 水費勢調整

【本報訊】財赤高企下，政府已啟動公共收費收回成本的研究，其中一項是水費。新一份預算案昨日公布，預算案建議雖沒提到加水費，但政府消息人士說，水務署早前已就調整水費一事諮詢10多個團體諮詢，同時收集住戶的意見，暫時反應正面，政府會考慮相關意見，籌備及推動水費調整工作，初步計劃在2025至26年度向立法會提交建議。

公屋管理引入機械人 財困之下，政府亦擬在公屋管理上引入智慧管理系統，當局指，房屋局會以10個公共屋邨作為智慧屋邨管理的試點，應用更多科技於屋邨的日常管理，例如物聯網感測器、機械人等，並會於今年內推出中央物業管理平台，提升管理效率及服務質素。

因應政府會較多使用智慧系統，公務員學院會在公務員領袖培訓中加強科技應用元素，裝備部門領導層優化其資訊科技系統，並更好利用大數據和人工智能，以及為員工安排適切的培訓。

【本報訊】財赤高企下，政府已啟動公共收費收回成本的研究，其中一項是水費。新一份預算案昨日公布，預算案建議雖沒提到加水費，但政府消息人士說，水務署早前已就調整水費一事諮詢10多個團體諮詢，同時收集住戶的意見，暫時反應正面，政府會考慮相關意見，籌備及推動水費調整工作，初步計劃在2025至26年度向立法會提交建議。

公屋管理引入機械人 財困之下，政府亦擬在公屋管理上引入智慧管理系統，當局指，房屋局會以10個公共屋邨作為智慧屋邨管理的試點，應用更多科技於屋邨的日常管理，例如物聯網感測器、機械人等，並會於今年內推出中央物業管理平台，提升管理效率及服務質素。

因應政府會較多使用智慧系統，公務員學院會在公務員領袖培訓中加強科技應用元素，裝備部門領導層優化其資訊科技系統，並更好利用大數據和人工智能，以及為員工安排適切的培訓。