被削津貼基層 嘆淪犧牲品

節流影響民生 照顧者倍添愁困 社區組織協會與基層市民昨一起觀看政府公布新一份財政預算直播，認為預算案對民生方面的政策不太理想。該會指預算案對於基層市民關注較多的方面，包括「兩蚊乘車」、「綜援」以及「中港單非家庭問題」等議題關注不足。即使強積金全自由行亦仍處研究階段，有市民質疑措施無助基層，反問節流是否應從公務員或高官開始，現時「凍薪」僅是不加而已，卻從基層市民開刀，形容是「刀未落到自己身上未知痛」。香港失明人協進會對政府一系列開源節流建議感到無奈且相當擔憂，直言盼望自力更生的殘疾人士成了特區政府減赤洪流下的犧牲品。

社區組織協會副主任施麗珊表示，基層市民會希望有些比較大的民生方面改動，今次預算案關於基層方面的政策未夠理想，包括取消「兩蚊乘車」，以及對中港單親家庭的關注不足。施續指，現時老人就業的比例上升，兩元搭車能讓長者更願意上班甚至跨區上班，削減這一方面的預算可謂是得不償失。

長者稱津貼申請門檻很高 既是長者亦是照顧者的李婆婆表示，今次預算案完全沒關注基層市民，她指自己已年逾70歲且有長期腰部疾病，還要照顧80多歲的丈夫，生活已經十分艱難。李婆婆質疑，為何要對長者開刀，一些可以削減的開支卻不減少。現時政府公務員以及一些官員只是凍薪了事，即僅是不增加而已，對長者卻要削減。李婆婆還表示，目前長者津貼的申請門檻很高，呼籲應該取消申請門檻。

中港單非家庭媽媽王女士表示，自己與孩子兩個人生活，由於未有身份證，導致自己不能上班，只能依靠孩子的綜援生活。對於增派半個月綜援，王女士表示幫助有限，並反指如果有機會工作誰又會在意半個月綜援。王女士還表示，不明白為何政府寧願招請外勞也不願關注她們這些中港單非家庭。她還舉例指，自己現在40歲正是做事的年紀，卻不給予工作機會，要等到60歲才能得到身份證，到時年紀又到了養老的年紀，她指「難道不是徒增政府開支嗎？」她呼籲政府能開放中港單非家庭的工作簽證。

強積金全自由行年內諮詢 至於強積金全自由行，政府稱會在年內就計劃諮詢公眾，積金局表示歡迎，會全力展開籌備，協助政府落實細節及修例工作。