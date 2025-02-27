AI產業追趕落後 斥10億建研發院

【本報訊】發展人工智能（AI）近年成為全球熱潮，本港要急起直追。政府於《財政預算案》中公布，為成立「香港人工智能研發院」預留10億元，並交由數字政策辦公室制訂相關安排及具體目標，重點促進人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。消息指，研發院最快在2026/27年度成立，該筆資金將用作研發院成立後首5年的營運開支。另外，政府即將公布「低空經濟」監管沙盒試點項目申請結果，並將於今年第二季向立法會提交修訂《小型無人機令》建議。

數字辦制訂定位策略架構 消息人士表示，本港希望發展人工智能作本地關鍵產業，而內地及其他地方亦有類似架構，故本港亦有必要成立專門的研發院。數字辦將會負責研究香港發展人工智能的定位、策略及組織架構，預計研發院中大部分為上游的研發人員，亦會有部分中下游成果轉化的人員。

政府於去年底成立的「發展低空經濟工作組」正審議首批監管沙盒試點項目申請，有關結果即將公布，當局期望可透過項目逐步擴大低空飛行應用範圍。當局亦正檢討民航法例，將於今年第二季提供修訂的《小型無人機令》，以配合低空經濟長遠發展。