連加煙稅後遺症 僅收38億跌6成

【本報訊】政府財赤高企，新一份《財政預算案》披露的收入進項，揭露政府稅收政策失誤、自中埋伏！過去兩個年度，政府連年加煙草稅，結果煙草稅收入急挫，由本年度的逾80億元減至下年度的38億元，銳減近六成，而早前大幅減稅的含酒精飲品其收入也將下降逾三成，政府消息人士指，預計今年將不再上調煙草稅。

酒稅收2.84億 按年跌3成 根據預算，政府估計煙草稅2025/26年度的收入只有約38億元，較前減少約52億元；含酒精飲品的稅收於2025/26年度的預算則為2.84億元，收入亦較前減少約1.36億元，下降幅度為32.4%。當局指，是由於進口價200元以上的烈酒的稅率自去年10月起下調所致。

政府消息人士指，今年不再上調煙草稅，並非因為加稅後相關稅項收入降低，而是考慮到連續3年加煙草稅的成效或會打折扣。當局打算待相關數據出爐，檢視加稅對控煙成效，再決定是否需再進一步上調煙草稅。

在汽車首次登記稅方面，2024/25年度的修訂預算為約48.2億元，較原來預算減少約32億元，降幅達40%。當局指，主要由於首次登記的車輛數目略為下降和電動車的更廣泛使用，以及須繳交首次登記稅的低價私家車佔比較預期高。而2025/26年度的預算則與今個財政年度相同，約48.2億元。此外，酒店房租稅方面，當局自1月1日起恢復徵收該稅項，預計將增加9.7億元收入。