賣地 投資 印花稅 預算收入大插水

政府兩年度預算收入比較

【本報訊】新一份《財政預算案》預料，至2027/28年度累計削減政府經常開支7%，又估計今年經濟會增長2%至3%，基本通脹及整體通脹分別為1.5%及1.8%。不過，政府雖看好經濟續增長，但2025/26年度的預算收入卻只有6,594億元，扣除疑屬政府調撥的款項外，多項主要收入如投資收入、地價、印花稅等，預期均較本年度大插水（見表），顯示2025/26年度前景仍不容樂觀。

根據預算案附件，政府估計2025/26年的經常性投資收入會減少近一半，由本年度809億元減至2025/26年度的432億元；地價收入亦由本年度估計的330億元縮水至210億元；印花稅收入亦由本年度估計的710億元減至676億元。

1.86億推行強制舉報虐兒 支出方面，預算案按政策組別列出的政府經常開支顯示，2025/26年度的社會福利經常開支高達1,303.93億元，較本年度修訂的預算開支1,187.31億元，仍有8.4%實質增長，是各政策類別最高的一類。當中一項增長的開支是《強制舉報虐待兒童條例》明年1月生效，政府需額外撥款1.86億元推行條例。

社署指出，有關款項及準備工作是要為相關專業人士加強訓練和發布指引，以便及早識別虐兒個案和加強支援虐兒個案受害人及其家人。

署方又表示，要籌備設立4間以試驗模式運作的社區親子中心，同時要繼續增加留宿幼兒中心服務名額，以及繼續加強對寄養家庭的支援和培訓。相關配套工作還包括繼續增加資助幼兒中心名額，以加強日間幼兒照顧服務；繼續分階段擴展「學前兒童課餘託管服務」至全港18區。