5年發債7500億 谷北都

財案零着墨大嶼人工島 死撐「唔提唔代表唔做」 財赤之下發展北都「債冚債」，連「明日大嶼」都要讓路！港府昨發表新一份《財政預算案》，一如外界所料港府大舉發債，計劃未來5年每年發行1,500億至1,950億元債券，其中56%用於為到期的短期債務再融資。另因應2027/28年度政府將到達還債高峰1,342.67億元，財金官員承認正研究發長期債券。不過，整份預算案隻字不提「明日大嶼」，被問到是否已「走數」，消息人士則強調是在檢視工程優次，並說：「唔提唔代表唔做。」

隨着北都發展本港進入工程高峰期，預計至今年3月底，進行中的基本工程項目尚未支付承擔總額約為6,869億元，根據中期財政預測的基本工程開支，由去年平均每年約900億元，增至未來每年平均約1,200億元。

擬發10年期或以上債券 政府指，要確保項目按時推展，會採用多元發展模式，包括發債，當中最大的受惠工程相信會是北部都會區。政府計劃擴大發債規模，在2025/26至2029/30年度的5年間，「可持續債券計劃」及「基礎建設計劃」下每年發行債券合共1,500億至1,950億元。

在中期財政預測，預計上述兩個千億債券計劃合共借款上限由現時的5,000億元上調至7,000億元，據了解，此借款上限會在未來5年內提交立法會審議。政府強調，政府債務與本地生產總值比率為12%至16.5%，屬非常可控穩健，遠低於大部分先進經濟體。消息人士重申，發債所得只會用於投資未來，即建設基建和還舊債，不會用於政府經常性開支。

現時本港發債的總債務共約3,000億元，考慮到未來將會有更多債務到期，財金官員承認政府有意未來會發長期債券，即10年期或以上的債務。除零售債券外，亦會發以機構對象為主的債券，由於金管局是發債執行機構，整體仍要看局方意見及屆時的市場情況再作決定。

被問到為何有信心還債，消息人士指未來港府會繼續發債，收入可用於還債。至於會否擔心無市民「埋單」買債，消息則指港府過往發債十分受市民歡迎，不擔心發債後會無人認購。到底財赤之下如何推行「明日大嶼」，據悉當局指各項工程會訂優次，北都會先動工，而人工島有待完成規劃研究。

學者：北都回報虛無縹緲 經濟學者李兆波認為，雖然本港債務與本地生產總值比率算低，但發債要看回報，本港上世紀90年代發債用於建設機場明顯可見回報好，但現在用於北部都會區則較虛無縹緲。對於政府以新加坡作比較證發債無問題，李則指本港的外匯儲備與新加坡不同，需用於聯繫匯率上「唔郁得」，加上各項收入例如賣地收益不理想，若未來5至6年一直「以債度日」，財政儲備卻一直下跌則並非好事。