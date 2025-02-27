衞生醫療開支增長放緩 醫管局獲逾千億撥款

【本報訊】早前多番傳出醫療開支將會削減。昨日《財政預算案》公布，衞生方面的開支預算總額照舊增加，而政府會繼續按照2017年《施政報告》公布的3年期撥款安排，於2025/26年度向醫管局提供財政撥款合共1,002億元，包括990億元經常資助金和12億元非經營資助金，較2024/25年度修訂預算的973億元增加2.9%。據知，政府雖然在開支預算和撥款上依舊增加，但加幅已比以往少。

消息人士表示，因應人口老化及醫療需求上升，衞生醫療開支難以削減，故只可以「加少啲」。而在2025/26年度的衞生方面政府開支預算為1,410億元，佔政府開支總額預算的17.2%，比2024/25年度的修訂預算增加8.3%。而2025/26年度衞生方面的政府經常開支預算為1,153億元，佔政府經常開支總額預算的19.6%，比2024/25年度的修訂預算增加5.6%。

此外，政府在有序落實「簡樸房」規管制度方面，2025/26年度的預算主要開支及收入建議亦有提及，預計會動用6,000萬元，據知相關款額會用作處理「簡樸房」制度的人員開支。