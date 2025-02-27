25/26學年醫科生學額 增至650個

【本報訊】為培訓及匯聚醫療專業人才，《財政預算案》提到，醫科生培訓學額於2025/26學年將增至650個。公營醫療系統會善用已修訂的法律框架，引入非本地培訓的醫護人員。消息指，近年醫護流失率趨向穩定，亦有引入非本地培訓醫護，加上當局提供的培訓亦有一定吸引程度，不擔心未來會有人手流失問題。另外，「籌備新醫學院工作組」已邀請有意開設第3間醫學院的本地大學提交建議書，會於年內完成評核並向政府提出建議，當局會預留資源以配對形式供大學籌建新醫學院。

公立醫院系統改革將包括提升專科服務量、眼科手術服務量等。以往公院專科服務病人中，近八至九成為病情穩定的患者，其原因與不少專科團隊對轉介病人到非專科或基層醫療有關，導致新症病人輪候時間甚長，故當局將加強有關轉介程序。而眼科手術如白內障等，則正於部分醫院試行「高流量模式」，當一宗手術進行時，另一個醫隊會準備下一宗手術，待醫生完成手術後更快處理下一宗。目前醫生反應多數較歡迎，未來會視乎情況再推至其他醫院。

第3間醫學院 預留資源配對 另外，港府會預留資源以配對形式供大學籌建新醫學院。消息人士指，當局要求第3間醫學院平衡學生及師資方面，不應與現有兩間學校「爭人」，故可能會以第二學位學生為主。由於各教學機構所提供的方案中包括建造及融資部分，若院校自行負擔的金額比例較高，亦有可能是考慮的其中一個因素；但他強調方案必須達到政府要求方會接受，否則或有機會流標。政府目前對各類方案，包括合辦、海外合作等方案持開放態度，但負責第3間醫學院的教學機構必須有足夠的本地教學經驗，故不考慮交由海外機構獨立營運。