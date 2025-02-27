再窮不能窮公僕 要慳只能慳市民 各界怒轟

【本報訊】政府新一份《財政預算案》結果一如外界預期，「再窮不能窮公僕，要慳只能慳市民」。對於社會各界要求公務員減薪與市民共度時艱的呼聲置若罔聞，反而在「節流」方面，向市民開刀毫不手軟。有學者對本報表示，整個財政預算案都沒有令人讚賞的地方，又質疑發債回報。有基層團體則對預算案並未延長針對基層租戶的現金津貼計劃，表示失望。

香港中文大學經濟系兼職講師葉秀亮表示，整體上整個財政預算案都沒有甚麼令人讚賞的部分，譬如在「節流」方面或公務員凍薪都很普通。他指出，現時經濟不好、財赤又大，市民在這方面的期望很高，若市民反應不好，會影響政府管治威信。

就發債方面，經濟學者李兆波稱，通常發債的大前提在財務領域中，其回報應該高於利息，但有些項目的回報並不清晰，例如北部都會區的回報率仍然很虛無。對於財金官員指本港債務佔GDP水平很低，比新加坡還要低，李認為，新加坡的債務水平的確比香港高很多，但新加坡近年很有競爭力，過去十多年尤其是疫後，本港很多生意都已轉移到新加坡。

李續稱，本港財政儲備現時大概是5,000億至6,000億元，如果看發債水平對GDP，再看發債水平對儲備，其實是處於弱勢。他認為要審慎行事，現在看到這兩年的赤字大概在800多億元，但如果沒有計及發債，財赤已差不多達2,000億元，所以必須發債，令整個數字看起來「美觀」一點。他強調，如果中長期不能解決持續收入的問題，將會出現隱憂。

基層房屋教育資源不足 預算案向一般市民開刀，關注基層住屋聯席成員余文彥不滿預算案就房屋供應的措施，包括現金津貼的試行計劃失蹤，擔心政府很大機會不再延續。預算案又計劃削減資助大學撥款，香港教育工作者聯會主席黃錦良稱，本港要成為國際教育樞紐，教育界希望在現有資源上如何能優化或可以整合得更好，運用得更加到位。