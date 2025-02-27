儲備基金多年集腋 八大首度回水40億

未來3年獲批681億 削撥採累進方式 新一份《財政預算案》昨日出爐，8間大學成為政府開刀的對象，未來3年撥予大學教育資助委員會資助大學的款項只有681億元。消息人士解釋，原定向大學提供的撥款額為709億元，但政府財赤嚴重，參考政府削減各部門經營開支的幅度，在未來3年以累進方式每年減少2%，3年平均的整體撥款減少約4%，每間院校撥款減幅相若，此舉共可節省約28億元。此外，8大於2025/26年度還首次要「回水」40億元給政府，相關措施總共可令庫房進帳80億元。政府又指，職業訓練局的撥款亦須在未來3年同步減少2%。

指一次性措施 不損營運 消息人士表示，多年來經教資會批出的撥款當中，每間大學最多可將20%撥入「一般及發展儲備基金」，以備大學現金流出現變化時作緩衝之用。8大基金現時共有約110億元，大學交還40億元，只佔約三分之一，餘額料仍可維持營運約4個月，而每間大學「回水」的金額亦約為該校基金的三分之一，消息人士強調「回水」安排屬一次性，相信不會對大學營運有太大影響。

削減撥款前，教資會已於2月與各院校會面，透露措施並期望各界協力渡過難關，各院校均表示理解，無聽到反對聲音，相信各院校亦早有心理準備。財金官員又指，削減後的撥款仍較上個3年期的632億元為高。

教資會指出，以累進方式逐年削減2%撥款，共可節省約28億元，連同退還共40億元及2025至28年度共3年期調整學費水平所節省的12億元，可為公共財政帶來的效益合共達80億元。教資會主席雷添良表示，過去多年政府一直投放大量資源推動高等教育發展，面對困難時高等教育界定必勇於承擔，與社會同舟共濟。

多間大學齊稱願共度時艱 香港大學表示，在目前的經濟環境下，大學會審慎理財，在充滿挑戰的時刻仍然進一步策略性地提升大學的國際表現。科大強調大學將透過調配資源和開源節流，與政府共度時艱，並致力在全球激烈的競爭環境下，繼續維持大學的教研實力。城市大學亦指，願意一起共度時艱，將在現有資源下，持續推動創新，確保為師生提供優質的學術及研究環境，亦將積極開拓多元收入來源、爭取更多研究經費。浸會大學稱明白香港當前的經濟環境和公共財政情況面臨挑戰，政府有必要審慎控制支出，亦理解政府的舉措，校方將提高資源運用的效率，繼續努力推進教研。