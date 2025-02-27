咪錶違泊擬加價 每年多收20億

【本報訊】《財政預算案》提出檢視各政府隧道及主幹道的收費，並檢討電動私家車牌照費、停車收費錶的收費，和交通違例事項的定額罰款，料相關調整每年增加約20億元收入。政府資料顯示，政府去年合共發出逾300萬張定額罰款通知書，進帳至少7.38億元。

去年發牛肉乾進帳逾7億 政府消息人士指交通違例事項的定額罰款多年未有調整，其中俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款自1994年後已30年沒有調整，今次修例考慮因素包括罪行嚴重性和阻嚇力，又提到當局2018年曾就5項行車違例事項提高罰則，包括非法進入黃色方格路口、在限制區上落客等，有信心今次能成功調整。消息人士續指，當局就兩項罰款及收費增加的水平和涉及事項未有定案，目標今年內諮詢立法會。

現時交通違例事項的定額罰款可分為兩種，其一是違例泊車，現時定額罰款320元；另一是違例行車，包括超速駕駛、不遵守交通燈號等事項，現時定額罰款介乎230元至1,000元。根據預算案政府一般收入帳目顯示，政府去年合共發出3,021,823張定額罰款通知書，按年少539,866張，跌幅約15%；其中違例泊車佔479,015張，罰款金額達153,284,800元；違例行車則佔2,542,808張，定額罰款金額介乎584,845,840元至2,542,808,000元。

換言之，當局去年靠交通違例事項的定額罰款進帳介乎738,139,640元至2,696,092,800元。當局預料，今年全年發出的違例泊車及違例行車定額罰款通知書總數，將進一步下降至479,000張及2,543,000張。