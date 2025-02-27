聯動大灣區 推建造業一試多證

【本報訊】新一份《財政預算案》提出加強與大灣區城市聯動。當局指與廣東省已成功建立香港首批工程專業人才的職稱評價機制，並會逐步擴展到其他具備條件的建造相關專業。政府亦會與廣東省及澳門合作，為建造業技術工人及技術人員擬定大灣區技術標準，以及推展「一試多證」，並即將公布首個試行工種的大灣區標準。

在建造業專業發展方面，當局表示已預留1,500萬元在未來兩年支持「主要項目精英學院」的工作，以提升建造業的專業水平、創新能力及成本效益管理。學院將舉辦峰會及不同活動，促進跨地域和跨界別交流合作。

撥款近億供在職培訓 財金官員表示，為吸引更多青年加入建造業，當局將與建造業議會合共撥款約9,500萬元，在未來兩學年繼續為就讀建造業相關兼讀制學位課程的學員，提供在職培訓津貼，預計約有1,000名學員受惠。

官員稱建造業議會將出資約1.5億元，資助建造業界為合共約2,500名工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生提供在職培訓，協助更多青年人獲取專業資格。