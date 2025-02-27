人才未到港 先交申請費幫補庫房 稱收回行政成本 料進帳6.2億

【本報訊】為了增加收入，今年《財政預算案》宣布，由即日起各項吸引人才與資本投資者的入境計劃會將收取申請費600元，並把簽發費按逗留期限長短上調至600元或1,300元，預計可以帶來6.2億元收入。同時政府將會優化輸入內地人才計劃和一般就業政策，容許具專業技術資格及經驗的年輕非學位專才來港，投身人力短缺的技術工種。截至去年底，各項人才入境計劃共收到超過43萬宗申請，批出超過27萬宗，共有約18萬名人才到港。

政府指過去一段時間，部分政府收費未有按機制調整，以致未能充分反映成本及體現用者自付原則，政府將調整一系列服務費用。政府消息人士表示，不同人才入境計劃的申請數目由2022年約5.8萬宗，激增至2023年超過22.1萬宗及2024年約20.8萬宗，與2022年相比增幅超過250%。處理此類申請需要大量行政資源，在參考海外地區類似申請的收費後，政府決定就指明計劃下的申請劃一增設申請費，同時提高簽證或入境證的簽發費，以盡量收回處理申請的行政成本。

明年初辦人才高峯會 此外，預算案亦提及政府短期內會在「優秀人才入境計劃」下，主動邀請頂尖及領軍人才來港發展。人才辦計劃於明年初舉辦第二屆「香港•全球人才高峯會」，鞏固香港為國際高端人才集聚高地的地位。政府將繼續通過「一帶一路獎學金」等措施，吸引尤其東盟等「一帶一路」國家的學生來港升學。另外，「新資本投資者入境計劃」累計接獲超過880宗申請，預計帶來超過260億元的投資。