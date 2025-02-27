探討規範籃球博彩增稅收

【本報訊】千億財赤下，港府在新一份《財政預算案》借「打擊非法賭博」，探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議。財金官員引用馬會最新評估指，去年的非法籃球賭博投注額高達700億元至900億元，期望規範下能打擊非法賭博。馬會回應稱，將於短期內提交詳細建議，期待與政府緊密合作下盡快落實措施。

政府消息人士透露，暫時當局對籃球博彩規範未有具體方案或建議，亦沒有推行時間表，但計劃在今年諮詢公眾相關方案，料最快一個月內完成。據指，馬會初步預料會參考足球博彩，將投注額減去派彩後的一半用作稅收，以足球為例，每年會為政府帶來15億元的額外稅收。消息人士又說，相隔足球合法化20年才會再推籃球博彩，皆因項目的關注度較高，而平和基金去年有大約2,500人接受輔導。

馬會稱短期內交建議 馬會表示，支持規範籃球博彩的建議，指非法籃球賭博引致嚴重社會問題，包括高利貸及引誘未成年人賭博等，又稱會提供合法及有節制博彩服務，在打擊非法賭博上行之有效，並為政府帶來重要稅收，做法符合公眾利益，馬會將於短期內提交詳細建議。

有立法會議員表示，現時需求只能經循非法途徑滿足，加強執法亦未能解決問題，故有必要透過規範籃球博彩以打擊非法外圍賭博，同時將博彩收益帶回合法市場。該議員稱期望在明年NBA球季開始前推出相關博彩項目，又預計每年可帶來至少15億元至20億元的額外博彩稅收。

不過關注團體「明光社」反對建議，指即使有足球博彩規範，但外圍賭博仍常見，在推廣下反令更多人投注，相關投注額更在上年度創新高，擔心擴大類型會歪曲運動的意義，批評政府借打擊非法賭博之名，為求減赤不擇手段，變相帶頭鼓勵市民參與籃球賭博。