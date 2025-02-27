乘車「兩蚊兩折」出台 長者被開刀感無奈

當局稱月限240程適宜 不遲於明年9月實施 政府落實削減2元乘車優惠計劃節流，2025/2026年度財政預算案昨日公布，政府將自2019年推出的2元乘車優惠計劃改為「兩蚊兩折」，受惠人士仍為60歲及以上者，但制訂每月可享優惠上限為240次，並引入票價高於10元須收取兩折票價的制度，受惠者須支付全額車費的兩折。政府預料未來5年，可節省共約62億元開支。不過，受到八達通公司需要時間更新系統，及「樂悠咭」去年8月才採用實名制，估計需約一年半時間準備，故調整的「兩元兩折」方案要到明年9月才會實施，不過，政府亦指會爭取盡快落實。此外，政府亦削減「公共交通費用補貼計劃」，將受惠門檻由每月車資400元升至500元。有長者對政府落實方案大感無奈。

消息指，在「兩蚊兩折」方案下，成人票價10元或以下的路線佔公共交通路線接近六成，受惠者仍舊只須繳付2元車費，而乘搭成人票價高於10元的路線，就須繳付全額車費的兩折。若一名長者乘搭九巴968號線來往元朗和銅鑼灣，成人票價27元，受惠者須繳付的車費為5.4元，與原本的成人票價比較節省了21.6元。

冀八達通盡快更新系統 至於新方案限制受惠者只有首240程可得優惠，即平均每日約8程，消息人士指，假設長者搭車到子女家中幫手湊孫，一天來回兩次，即使每程都要轉車，8程車仍足以應付，他亦坦言若每日乘搭車船的次數不同，在一個月限期內可以拉上補下，有更多彈性。當局指，兩個微調方案均是按實際情景設計，已平衡了維持政策的原意及財政可持續性，且方案已屬寬鬆，「我哋唔想令到長者好緊張，記住每日搭咗幾多程」，故每日約8程應該是足夠，同時亦希望年輕人可為長者多講解，釋除他們的擔憂。

至於「兩蚊兩折」是想長者「搭車前諗吓」，減少長車短搭。消息人士又指，會盡快會與八達通公司商討系統技術要求，希望八達通公司盡快做系統更新。

交通費補貼門檻升至500元 至於較多打工仔受惠的「公共交通費用補貼計劃」會在今年6月起調升領取門檻，由原本的400元提高至500元，政府就市民每月超出500元的開支部分，維持提供三分之一的補貼，每月400元的補貼上限亦會維持不變。現時市民只要每月車費達1,600元，扣除400元門檻後，剩餘1,200元便可「攞盡」400元津貼，但在提升門檻後只能得到約367元津貼，少了約33元，相等於8.3%；要攞盡交通開支便要達1,700元。再假設巴士公司月票834元，原先同月買兩張便可得到400元津貼，新方案下因車費僅1,668元，只會得到約389元津貼，要多花32元乘其他交通工具，才可全取津貼。

67歲的梁生昨日專程聆聽政府發表預算案，他十分關心2元乘車優惠計劃的變動，因經常到港島上班，一日來回至少6次，得悉新方案有10元以上車資要計兩折後，他亦感無奈。

2元優惠計劃新舊方案比較 公共交通費用補貼計劃新舊對比