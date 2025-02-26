預算案無糖可派 各界均勒緊褲頭

巧婦難為無米炊。在庫房乾塘、財赤高企之際，新一份《財政預算案》今日公布。財爺事先張揚必定削教育及醫療開支，兩個界別被拿來開刀已成定局，惟這兩大範疇最關乎民生，如此左砍右削，會否對教育及醫療質素造成進一步打擊，只能屏息以待。

財政司司長早前表示，醫療及教育開支有節約空間，尤其各大學有一定財政儲備，未來要善用儲備並開拓收入，讓政府有兩、三年時間鞏固財政，意味削支並非單止今年，而是極有可能長達兩、三年。各大學校長相繼表態，聲稱明白要共度時艱，但儲備不能隨便動用。例如港大校長張翔表明，港大上年度財政儲備雖然達到400多億元，但只能運用利息收入來支持教授、研究人員和學生。港大醫學院院長劉澤星甚至認為，削支影響深遠，望政府手下留情。

港府每年用於教育的經常開支逾一千億元，各大學本身儲備豐厚，尚且不願被削支，對於毫無議價能力的一群，削支將造成多大影響，想也想得到。上屆政府向全港中小學及幼稚園學生每人派發2,500元津貼，並將之恒常化，以致每年有關開支超過20億元。外界相信今份預算案將對此開刀，即使不是將津貼全數收回，也會減少。毫無疑問，無差別派錢在財赤高企下並不合理，但這筆津貼對基層家庭來說卻是重中之重，若然一刀切完全取消，基層家庭勢必百上加斤。

至於削減醫療經常開支，亦勢必令每況愈下的公營醫療質素更加泥沙俱下。誠然，本港醫療開支巨大，2024/25年度的經常開支預算超過一千億元，佔政府經常開支近兩成。但本港私營醫療收費昂貴，基層以至中產只能倚靠公營醫療救命。目前公院人手已嚴重不足，求過於供，十個煲七個蓋，若再削減資源，恐會造成惡性循環，加劇病人等到死等情況，醫療事故有增無減。港府常強調要醫社合作，做好基層醫療「治未病」，削支恐事與願違。

目前經濟並不景氣，開源節流更加艱難，削減公共資源令基層受害，但財政能力又不容許不削減，堪稱左右做人難。另一方面，開徵新稅又恐適得其反，對招商引資搶人才造成衝擊，也令香港競爭力更無以為繼。講來講去，最好、最有效也最受市民歡迎的節流方法，莫過於官員、公務員、議員、資助機構人員減薪，只要公務員減薪一成，每年已可節省過百億元，效果立竿見影。

另外，港府每年花費在假難民的開支高達十多億元，10年便是過百億元，當中包括現金援助、人道援助及法律援助等，更要不斷增加人手應對打官司和遣返，猶如無底深洞。這筆開支早就應該省下，何必繼續當冤大頭？趁財赤之際，名正言順退出國際公約、將假難民即捕即解、拒效婦人之仁，肯定較削減長者兩元乘車優惠更得人心。

全球首富馬斯克為美國聯邦政府查數削支，輕易便查出各種貓膩，反映聯邦政府許多支出都是不必要的，甚至內藏腐敗。說到底，香港最需要也是最缺乏的，可能就是像馬斯克這樣的一號人物。