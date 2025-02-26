撥亂反正：復仇聯盟 分工炒人

美國總統特朗普在正式從政前，以電視真人騷《飛黃騰達》而聞名遐邇，劇中金句「你已被炒魷！（You're fired）」成為特氏的個人代名詞，比起其近年的「美國優先」或「令美國再次偉大」更加深入民心。

然而，特朗普在首個總統任期陣腳未穩，經驗未夠，羽翼亦未齊，加上不斷被對手民主黨與左翼傳媒圍攻，後期更遇上世紀新冠疫情，其內閣成員與白宮幕僚因種種理由雞飛狗走，而且大多是「倒炒老細」自行辭職不幹，或因醜聞纏身而不得不離開，只有少數是真正被特氏炒魷。

今次特朗普重返白宮，形勢則完全不同。其一是他以壓倒性票數（包括全國普選票和按州份劃分的選舉人票）贏得總統選戰，而不是8年前的「僅僅熟」當選，反映大多數美國民眾已厭倦民主黨拜登政府的管治模式，渴求變革，即使明知特氏有點瘋癲都支持他放手一幹，令政府內外的反對聲音式微。

其二是特朗普吸取了上次任期的失敗經驗和教訓，在強勢勝選後，大舉委任與其理念相同，利益亦一致的政、商及傳媒界老友，組「復仇者聯盟」齊心進軍政府。當中最知名、精明和具備改革魄力的首推富商馬斯克，雖然他並非正式的政府僱員，但其實際權力和影響力，已遠勝副總統或白宮幕僚長等任何一位官員，有人更認為他才是當今真正的美國統治者，起碼就國內政策而言。

與特朗普一樣，馬斯克也是以喜歡大刀闊斧解僱員工而聞名，每次成功收購一家新公司，首要工作都是炒人瘦身。除了為了精簡架構和削減開支，除掉與其理念不一、以至過往有仇口的人，再安插自己人入主也是重點，這一點亦跟特朗普非常相似。明日再談兩人的政府炒魷工作上的分工。