冰鑑春秋：美歐同盟開始裂解？

聯合國大會在俄烏戰爭3周年的2月24日，針對美國與烏克蘭各自提出的俄烏戰爭決議案進行表決，兩項決議案均獲通過；而美版提案在安理會獲得中國和俄羅斯支持通過，法國、英國最終投棄權票。這是否顯示美國已經與歐洲盟友漸行漸遠？

聯大會議的美版提案，由於被加入支持烏克蘭主權、獨立、領土完整及國家團結等措詞，迫使美方棄權，但眾所周知，聯大會議的決議僅具象徵性意義，而在真正具國際法約束力的安理會中，美國則是完勝，以10票贊成、5票棄權過關，這顯然對烏克蘭不是好消息。

為了挽救局勢，法國總統馬克龍前往美國拜訪特朗普，英國首相施紀賢隨後也將趕到。只是，儘管特朗普宣稱他歡迎歐洲介入俄烏談判，甚至認為普京會同意歐洲派遣維和部隊進入烏國，卻仍緊咬礦產協議不放，強調美國為烏國的付出大過歐洲，甚至直接表明他不願稱普京為「獨裁者」。

而普京日前對烏克蘭開出極嚴苛的停戰條件，幾乎等同要求烏國淪為俄國的附庸。對普京來說，嚴密掌控烏克蘭，避免西方勢力介入，也是重中之重，怎可能會輕易同意歐洲維和部隊進入烏國？

馬克龍宣稱要出兵烏克蘭已經兩年，但直到現在仍舊按兵不動，與其說他真的想要援烏抗俄，更讓人覺得他只是想在這場戰爭中分一杯羹，獲取自己政治上的利益。施紀賢的情況也差不多，沒有美國的強力支援，英國出兵烏克蘭根本自討苦吃，在實力決定一切的現實世界中，英法被邊緣化不過就是現在進行式罷了。

但歐洲對美國的依賴實在太深，缺乏和美國叫板決裂的本錢，犧牲烏克蘭繼續活在美國的保護傘下，才是歐洲諸國真正想做的事。