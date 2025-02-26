橫眉冷看：防禁愈緊 反彈愈強

全世界都在熱播中國動畫電影《哪吒2》，偏生台灣人無緣觀看，據說今年之內能在寶島放映的機會甚低。不久前，中國推出人工智能（AI）語言模型DeepSeek，下載量一度冠絕全球，但在民進黨治下的台灣，至今仍禁止民眾使用。至於中國大陸出產的電動車，數量、質量俱已稱霸世界市場，可是比亞迪等流行品牌，在台灣街道上卻是連影子也見不着，事關民進黨政府一直拒絕批出入口證。

民進黨人未免太不懂為政之道，他們不明白當代民眾普遍具有逆反心態。任何東西愈是防堵，人們便愈想追求，求之不得，怨氣就會逐漸積累，時長日久，甚至會造成管治危機。相對之下，美國總統特朗普就比台灣的管治者精明，侵侵在上一屆總統任內，曾大張旗鼓禁止中國短片分享平台TikTok。如今事隔4年，他重掌白宮，竟然一改作風，幾乎變成了TikTok的守護者。皆因侵侵終於明白過來，中國好些產品已成為世界潮流，你不斷防禁，它反倒會滋長繁茂，倒不如敞開大門、迎入國內，以免激起民眾的反抗情緒。

拜登與特朗普在職位交接期間，TikTok曾有一天時間，在美國的網絡平台下架，單是此舉，已經使美國群情洶湧。很多美國用戶下載中國的「小紅書」，他們宣稱，美國政府既然害怕TikTok盜取個人資料，那樣倒好，我們索性轉用中國App，主動將個人資料奉獻給北京，且看你能拿我怎樣？

事實上，華盛頓政府單是想防禁TikTok，在美國國內也遭遇強烈反彈。民進黨政府對中國大陸的出品，卻是處處設限，這樣做只會使台灣人愈趨反感。政治學就是一種群眾心理學，對於這門學問，特朗普比起台灣總統賴清德，顯然是琢磨得更加透徹。