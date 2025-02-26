筆下風雲：仰美鼻息 豈能抱怨

俄烏戰爭3周年，一班歐洲領袖齊集基輔，擺出支持烏克蘭的架勢。北歐與波羅的海三國發表聯合聲明，揚言烏克蘭及歐洲國家必須參與日後所有談判；歐盟與英國則對俄羅斯展開新一輪制裁。加拿大聲稱不排除日後駐軍烏國，法國總統馬克龍則到白宮跟特朗普會面。特朗普只重申，俄烏戰爭要在數周內結束，烏克蘭礦產資源協議是結束戰爭的關鍵。

正所謂各唱各的調，歐洲諸國把口仍在死撐，但身體最誠實。聯合國安理會當地時間周一（24日）表決通過美國提出、具法律效力的烏克蘭問題決議草案，當中沒有使用「俄羅斯入侵」等字眼。表決中，包括中國、俄羅斯與美國在內的10個國家投贊成票，英法丹麥等5國只投棄權票，不敢反對。

這就是形勢比人強，美國拳頭夠硬，歐洲口說反對，到最後還是不敢造次。別看法英以至加拿大都說不排除駐軍烏克蘭，僅法國年多前已提出要出兵助烏抗俄，但至今無影無蹤，當知說時容易做時難，歐洲在沒有美軍支持下，根本不敢蹚這渾水。

澤連斯基更不用說，他在特朗普眼中只是「阻住地球轉」，再不簽訂礦產協議，便會逼他下台，另選聽聽話話的親美派上台。難為澤氏還說願意辭職換烏入北約，若這是能夠做到的，這3年戰爭根本不用打。當初不就是以烏入約做餌，讓北約東擴打擊俄羅斯，引烏跳火坑嗎？成王敗寇，俄羅斯始終不倒，烏克蘭充當美國和北約的傀儡，下場自然悽慘。

事實上，俄羅斯距離美國頗遠，其實力無法挑戰美國，其存在只對歐洲國家安全構成風險。歐洲長久以來都是依賴美國軍事保護，所謂成立歐洲軍，講了幾十年都係得個吉。既要仰人鼻息，任美國魚肉就是命、冇得怨。