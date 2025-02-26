龍吟虎嘯：歐美有大戲可看

德國中間偏右的「聯盟黨」大選獲勝，69歲的基民盟黨魁默茨將成為總理，這對正在「商談結束俄烏戰爭」的美俄是一個壞消息，因為默茨強烈反對美俄排除歐洲參與商談，聲言歐洲必須支持烏克蘭。與此同時，歐盟將於3月6日召開特別峰會，討論對烏額外支持以及籌措資金加強歐洲安全保障，擺出一副不需要美國，歐盟也可以支持烏克蘭打下去的架勢。歐美之間因為特朗普排斥歐洲和俄羅斯「勾結」，裂痕迅速加深。

事實上，這一陣子歐盟擬參加俄烏停戰談判，對美俄多次表達強烈願望，對特朗普求也求過了，罵也罵過了，曉之以理、陳之以情都沒用！特朗普就是郎心如鐵，對歐盟極之傲慢。

歐盟很是失望，氣急敗壞之際，德國的默茨選勝，歐盟頓時振奮，默茨以強硬派著稱，他主張歐洲必須做好在沒有美國情況下保衞自己的準備，主張未來將擴大德國國防工業；他批評特朗普對俄羅斯妥協，承諾將允許烏克蘭發射德國金牛座巡航導彈打擊俄羅斯境內目標；他也表明將對中國採取更強硬立場，希望擺脫德國汽車製造商對中國市場的依賴，強調德商不應向中國屈服。

美國肯定不喜歡默茨，他是在帶頭挑戰美國，他的挑戰者形象很可能會取代法國總統馬克龍，有了德、法雙劍合璧，歐盟也會硬起來。默茨很了解歐美關係、歐洲形勢，他有雄心大志，勝選後直言會盡快團結歐洲、強化歐洲，盡早達成歐洲真正「自主」，不靠美國，他甚至預言北約將不復存在。

眾所周知，美國一直以北約掌控歐洲，特朗普一直以北約敲詐歐洲，必須多出錢才能獲得美國的安全保護，對此歐洲諸公畏之如虎又極不甘心。歐洲當然也清楚在此形勢下，所謂「歐洲戰略自主」根本不可能。現在德國的默茨，猶如美國的特朗普「不按常理出牌」、「劍走偏鋒」，不惜讓北約消失也要「歐洲戰略自主」、「安全自主」。哈哈，歐美有大戲可看也！